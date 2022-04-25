GELID выпустил процессорный кулер Tranquillo Rev 5

Технический новатор GELID Solutions представил новейший высокопроизводительный процессорный кулер TRANQUILLO Rev 5 для процессоров AMD и Intel.

TRANQUILLO Rev 5 является продуктом линейки продуктов GELID Solutions GAMER. Tranquillo Rev 5 — это последняя версия отмеченной наградами линейки малошумных процессорных кулеров Tranquillo, включающая улучшенное черное электрофорезное покрытие высокого класса и полностью черный бесшумный вентилятор.

120-мм бесшумный вентилятор с интеллектуальным 4-контактным ШИМ, в котором используется сочетание усовершенствованного радиатора с 4 тепловыми трубками с технологией прямого контакта тепловых трубок (HDC), обеспечивает лучшую в своем классе производительность.

Компактный размер, легкая конструкция и простой монтаж обеспечивают широкую кросс-платформенную совместимость и простоту установки. Полная поддержка TDP 150 Вт. Высокопроизводительная термопаста GC-Pro и универсальный монтажный комплект для нескольких процессорных сокетов: AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, LGA1700, LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1200, LGA1366, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150, FM2+, FM2, FM1.

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