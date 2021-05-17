GELID выпустила 120 мм вентилятор для корпуса STELLA FROST RGB

GELID объявила о выпуске вентилятора для корпуса STELLA FROST RGB. Это 120 мм вентилятор с адресуемой RGB-подсветкой.

STELLA FROST RGB сочетает в себе производительность и стильный дизайн. Вентилятор оснащен светодиодами, они создают двойное кольцевое освещение. Полностью белая конструкция и яркая подсветка гармонично сочетаются и создают непревзойденный вид.

Диапазон скорости вращения варьируется ШИМ-модулем и составляет от 500 до 1600 об/мин. Вентилятор оснащен двойным шарикоподшипником, который улучшает механику и продлевает срок службы, а также кабелем ARGB со встроенным переходником с вилкой для облегчения подключения нескольких вентиляторов к системе.

Рекомендованная стоимость вентилятора GELID STELLA FROST RGB составляет 9,99 евро.