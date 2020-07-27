GIGABYTE Aorus FI25F готов к шутерам

В последнее время очень многие производители мониторов стали делать упор на модели с высокой частотой обновления матрицы. Это связано с тем, что некоторые игроки уже просто не могут представить себе модель без высокой частоты обновления, так как это дает весомое преимущество в шутерах, к примеру. Особенно когда речь идет про шутеры соревновательного плана. Идеальным решением в этом направлении выступит монитор GIGABYTE Aorus FI25F, который обладает матрицей IPS-формата и частотой обновления в 240 Гц. Это просто идеальное решение на тот случай, если вы очень хотите получить крутой монитор для игр и наслаждаться его преимуществами по сравнению с другими продуктами на рынке. Стоимость пока что не называется, но это в процессе.