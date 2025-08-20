GIGABYTE представила геймерский монитор AORUS FO27Q5P

Дополняет картину поддержка VESA DisplayHDR True Black 500 для глубоких чёрных оттенков и насыщенных цветов. По части цветопередачи монитор тоже впечатляет — охват 99% DCI-P3, контрастность 1500000:1 и точность цветопередачи Delta E < 2 соответствуют уровню профессиональных решений. Среди интерфейсов — современный DisplayPort 2.1 UHBR20 (полноразмерный и Mini DP), обеспечивающий пропускную способность до 80 Гбит/сек для игры на высоких частотах без компрессии. Для геймеров предусмотрены фирменные функции — Tactical Switch 2.0 для мгновенного переключения разрешений, Ultra Clear Mode для снижения эффекта смазанной картинки, OLED VRR Anti-Flicker, режим Night Vision и набор инструментов Game Assist. Стоимость под вопросом.