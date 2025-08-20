GIGABYTE представила геймерский монитор AORUS FO27Q5P

Компания GIGABYTE официально анонсировала флагманский дисплей AORUS FO27Q5P — один из первых в мире игровых мониторов с частотой обновления 500 Гц и QD-OLED-матрицей. Новинка, естественно, ориентирована на киберспортсменов и энтузиастов, которым нужна максимальную скорость, чёткое изображение и высокая точность цветопередачи. Монитор получил 27-дюймовую панель Samsung третьего поколения QD-OLED с разрешением 2560х1440 пикселей и рекордной частотой обновления 500 Гц. Задержка отклика составляет всего 0,03 мс GtG, что делает его одним из самых быстрых дисплеев на рынке. AORUS FO27Q5P также стал первым устройством GIGABYTE с сертификацией VESA ClearMR 21000, подтверждающей исключительную чёткость движения.

Дополняет картину поддержка VESA DisplayHDR True Black 500 для глубоких чёрных оттенков и насыщенных цветов. По части цветопередачи монитор тоже впечатляет — охват 99% DCI-P3, контрастность 1500000:1 и точность цветопередачи Delta E < 2 соответствуют уровню профессиональных решений. Среди интерфейсов — современный DisplayPort 2.1 UHBR20 (полноразмерный и Mini DP), обеспечивающий пропускную способность до 80 Гбит/сек для игры на высоких частотах без компрессии. Для геймеров предусмотрены фирменные функции — Tactical Switch 2.0 для мгновенного переключения разрешений, Ultra Clear Mode для снижения эффекта смазанной картинки, OLED VRR Anti-Flicker, режим Night Vision и набор инструментов Game Assist. Стоимость под вопросом.