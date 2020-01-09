GIGABYTE представляет новую линейку игровых мониторов на выставке CES 2020

На выставке CES в этом году GIGABYTE представила новую линейку игровых мониторов.
GIGABYTE G27FПервым в линейке является G27F, 27-дюймовый монитор 1080p. Он имеет частоту обновления 144 Гц вместе с поддержкой технологий FreeSync и G-SYNC. Наряду с высокой частотой обновления, поддерживается насыщенность цвета 120% sRGB. Он оснащен двумя встроенными стереодинамиками мощностью 2 Вт и функцией автоматического обновления, которая выполняет автоматические проверки системы после подключения монитора к ПК.
GIGABYTE G27QCДва других монитора являются частью серии QC, которая предоставляет расширенные возможности. G27QC - это 27-дюймовый дисплей с разрешением 1440p и кривизной 1500R. Он имеет более высокую частоту обновления 165 Гц с 90% покрытия насыщенности цвета DCI-P3. Сам дисплей имеет HDR, способный принести пользователям более яркие цвета. Также поддерживает AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC.