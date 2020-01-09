GIGABYTE представляет новую линейку игровых мониторов на выставке CES 2020

На выставке CES в этом году GIGABYTE представила новую линейку игровых мониторов.

GIGABYTE G27F

GIGABYTE G27QC

Первым в линейке является G27F, 27-дюймовый монитор 1080p. Он имеет частоту обновления 144 Гц вместе с поддержкой технологий FreeSync и G-SYNC. Наряду с высокой частотой обновления, поддерживается насыщенность цвета 120% sRGB. Он оснащен двумя встроенными стереодинамиками мощностью 2 Вт и функцией автоматического обновления, которая выполняет автоматические проверки системы после подключения монитора к ПК.Два других монитора являются частью серии QC, которая предоставляет расширенные возможности. G27QC - это 27-дюймовый дисплей с разрешением 1440p и кривизной 1500R. Он имеет более высокую частоту обновления 165 Гц с 90% покрытия насыщенности цвета DCI-P3. Сам дисплей имеет HDR, способный принести пользователям более яркие цвета. Также поддерживает AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC.

GIGABYTE G32QC

В дополнение к этим мониторам GIGABYTE также продемонстрировал монитор G32QC, который еще больше расширяет представленные функции. G32QC - это 32-дюймовый монитор 1440p с кривизной 1500R. Он также поддерживает частоту обновления 165 Гц и 90% покрытия стандарта насыщенности цвета DCI-P3. Присутствует поддержка HDR, однако на нем установлен стандарт VESA DisplayHDR 400. Для этой модели нет встроенных динамиков, но функции автоматического обновления все еще присутствует и имеет технологию синхронизации AMD FreeSync Premium Pro.