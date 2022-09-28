GMNG представила гарнитуру HS-L820G

Также игровая гарнитура, что вполне естественно, имеет привлекательный корпус из прочного пластика — за счёт этого устройство весит всего 420 грамм, что способствует долгим игровым сессиям без напряжения на уши и голову. На самом деле это даже важнее качества звучания, ведь если вам удобно играть долгое время и гарнитура не вызывает дискомфорт, то вы в любом случае будете полностью довольны. Конечно, есть у гарнитуры и микрофон на штанге, чтобы можно было общаться с союзниками или врагами в процессе прохождения видеоигры, но главное, что у этого микрофона есть функция шумоподавления. Это очень круто, так как лишние шумы из вашей окружающей среды не будут попадать в наушники других пользователей через микрофон — очень полезная функция.