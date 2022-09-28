GMNG представила гарнитуру HS-L820G

Сегодня компания GMNG, которая специализируется на выпуске геймерской периферии, официально выпустила на рынок свою новую игровую гарнитуру HS-L820G, которая может похвастаться виртуальным звуком 7.1. На самом деле это действительно классный бонус для геймеров, которые хотят получать от игрового процесса максимум удовольствия, так как такое объёмное звучание позволяет глубже погружаться в виртуальные миры и просто смотреть фильмы или слушать музыку. Также производитель рассказал, что внутри устройства расположены 50-мм драйверы с неодимовыми магнитами, благодаря которым звучание в данной гарнитуре действительно качественное. Заявлен диапазон частот от 20 до 20000 Гц, чувствительность динамиков на уровне 95 дБ.

Также игровая гарнитура, что вполне естественно, имеет привлекательный корпус из прочного пластика — за счёт этого устройство весит всего 420 грамм, что способствует долгим игровым сессиям без напряжения на уши и голову. На самом деле это даже важнее качества звучания, ведь если вам удобно играть долгое время и гарнитура не вызывает дискомфорт, то вы в любом случае будете полностью довольны. Конечно, есть у гарнитуры и микрофон на штанге, чтобы можно было общаться с союзниками или врагами в процессе прохождения видеоигры, но главное, что у этого микрофона есть функция шумоподавления. Это очень круто, так как лишние шумы из вашей окружающей среды не будут попадать в наушники других пользователей через микрофон — очень полезная функция.