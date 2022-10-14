GMNG представила игровую гарнитуру HS-L990G

Компания GMNG официально представила свою флагманскую игровую гарнитуру под названием HS-L990G, которая обладает просто безумным набором преимуществ. Например, пользователя ничего не ограничивает в плане сценариев использования гаджета — можно подключать устройство по USB-ресиверу или по Bluetooth, воспользовавшись всеми преимуществами беспроводных технологий устройства. Это на самом деле крайне удобно, так как в ноутбуках Bluetooth есть и можно пользоваться наушниками без дополнительного ресивера, а в ПК модуль приёма Bluetooth есть не у всех — там можно просто воткнуть USB-ресивер. При этом если у вас разрядилась батарея наушников, то вы можете подключить их по обычному кабелю по 3,5-мм разъёму, благодаря чему вы получаете максимально широкий спектр возможностей.

Звучание наушников при этом, естественно, достаточно качественное — производитель использует качественные драйверы, способные чётко передавать высокие, низкие и средние частоты, плюс есть ощутимый бас и качественное позиционирование в видеоиграх. А учитывая, что это игровая гарнитура, последний пункт крайне важен. Дополнительно производитель рассказал о продвинутом микрофоне на гибкой штанге, который при необходимости можно просто снять. Это удобно, так как пользователь, например, может уже иметь качественный внешний микрофон на гибкой ноге, и встроенный микрофон ему просто не нужен, либо же вы решите прогуляться на улице и послушать музыку со смартфона — в этом случае микрофон тоже не нужен.