GOVO выпустила три пары новых наушников

Сегодня Индийская компания GOVO выпустила три пары беспроводных наушников GOBUDS 901, GOBUDS 902 и GOKIXX 651. Компания надеется укрепить свои позиции на рынке с помощью новейших аудиопродуктов. За исключением конструктивных различий, две модели GOBUDS имеют схожие компоненты.

GOBUDS 901 и GOBUDS 902 имеют 10-мм динамические драйверы для глубокого баса и звука True Audio, 20 часов автономной работы и возможность подключения Bluetooth 5.0. Кроме того, модели поддерживают несколько голосовых помощников, таких как Siri и Google Assistant. Алюминиевые сенсорные элементы управления обеспечивают превосходное управление при использовании наушников. Они также подчеркнуты их стильным и отличным дизайном.

Шейный ремешок GOKIXX 651 изготовлен из медицинского силикона. Они оснащены магнитами и полированной металлической отделкой. 10 минут зарядки могут обеспечить до 10 часов плавной музыки. Наушники GOKIXX 651 поддерживают подключение по Bluetooth 5.1, имеют пассивное шумоподавление, защиту от влаги и пыли по стандарту IPX5 и встроенную поддержку голосового помощника.