Galaxy A10s оснастят двойной камерой, батареей на 4000 мАч и чипом MediaTek

Индийский инсайдер Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) поделился характеристиками бюджетного смартфона Samsung Galaxy A10s.

Новинка станет улучшенной версией обычного Galaxy A10. Вместо аккумулятора на 3400 мАч S-версия устройства получит батарею на 4000 мАч. Также Samsung добавит в новинку двойную основную камеру на 13 Мп + 2 Мп. Фронтальный модуль, в свою очередь, будет на 8 Мп.

Вместо чипа Exynos 7884B у Galaxy A10s будет под капотом более мощный SoC MediaTek Helio P22 с максимальной тактовой частотой 2.0 ГГц. Также из отличий в новинке ещё появится сканер отпечатков пальцев. По слухам, аппарат выйдет в трёх расцветках: чёрной, синей и зелёной. Его должны представить уже в ближайшее время.