Galaxy A80 основной конкурент OnePlus 7 Pro

Компания Samsung выпустила в Индии самый дорогой смартфон серии Galaxy A - Galaxy A80. Его основным конкурентом на индийском рынке будет OnePlus 7 Pro, который, в отличие от Galaxy A80, позиционируется как настоящий флагманский смартфон. Поступит в продажу, в цветах Angel Gold, Phantom Black и Ghost White.

Samsung Galaxy A80 имеет 6,7-дюймовую новую панель Infinity Super AMOLED с разрешением Full HD +, датчик отпечатков пальцев под дисплеем и форматное соотношение 20: 9. Он оснащен 8-нм процессором Qualcomm Snapdragon 730G с восьмиъядерным процессором в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Однако, в отличие от более доступных телефонов серии A от Samsung, Galaxy A80 не имеет слота для карт памяти microSD для расширения памяти. Одной из наиболее впечатляющих особенностей Samsung Galaxy A80 является вращающийся модуль камеры с 48-мегапиксельным основным датчиком, 8-мегапиксельным ультра-широкоугольным объективом и 3D-камерой глубины. Также имеет аккумулятор 3700 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт. Телефон работает на интерфейсе Samsung One UI на базе Android 9.0 Pie.