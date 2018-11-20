Galaxy A9 самый мощный смартфон

Дисплей нового гаджета, изготовленный по Super AMOLED технологии, имеет размер диагонали 6,3 дюйма и обеспечивает разрешение 2220 х 1080 пикселей.Новинка принадлежит к устройствам среднего уровня. Но смартфон имеет уникальную особенность, поскольку тыльная камера включает четыре оптических блока. Основной модуль имеет разрешение 24 МП и диафрагму F/1.7. Следующий модуль, предназначенный для создания размытого фона, обладает разрешением 5 МП и диафрагмой F/2.2. Третий компонент представляет собой широкоугольник (разрешение 8 МП, диафрагма F/2.4, угол обзора 120 градусов). Наконец, четвертый блок представлен теле объективом с диафрагмой F/2.4, имеющим функцию 2-кратного оптического зума, и сенсором на 10 МП. Фронталка обладает мощной оптикой на 24 МП.Аппаратная платформа создана на базе 8-ядерного мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 660 средней мощности. Энергонезависимый модуль памяти вмещает 128 ГБ данных, «оперативка» имеет объем 6 ГБ. Программным интерфейсом служит Android версии 8.1 Oreo.О стоимости смартфона пока неизвестно.