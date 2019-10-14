Galaxy A91 готов к релизу

На просторах интернета появилась информация о смартфоне Galaxy A91 от компании Samsung, который выглядит довольно привлекательно и может похвастаться достаточно мощной начинкой. За основу производительности устройства взят процессор Qualcomm Snapdragon 855, который сейчас пусть уже и не является флагманом, но все же за свои деньги это весьма достойное решение. В плане производительности к смартфону вообще нет никаких вопросов, ведь это не флагман, а скорее топовый представитель среднего класса. Вопрос только в том, за сколько новинку будут продавать, ведь пока что такой информации в сети нет и говорить о цене гаджета мы не можем, ее нет. Если цена будет адекватная, то устройство можно будет смело назвать отличным решением.