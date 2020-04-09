Galaxy Buds Bean получат систему активного шумоподавления и необычный дизайн

2020-04-09, Автор - Anna; Продукт - Samsung Galaxy Buds Bean ; [95]
Следующее поколение беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds, под кодовом названием «Боб», будут включать в стандартную комплектацию функцию активного шумоподавления (ANC).

Компания реализует совершенно новый дизайн, отказавшись от силиконовой насадки удлиненной формы, которая входит в ушной канал. Каждый наушник будет иметь длину 28 мм и ширину 13 мм.

Samsung оснастил каждый Galaxy Bud следующего поколения тремя микрофонами и двумя динамиками, один из которых выступает в качестве сабвуфера для обеспечения приличного баса. Зарядка происходит магнитно через два контакта, которые подключаются к компактной зарядной подставке толщиной примерно 26 мм.

«Bean» Galaxy Buds проходят инженерные проверочные испытания, а это означает, что некоторые детали могут быть изменены. Ожидаемая стоимость порядка $ 150.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Buds Bean
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