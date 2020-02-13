Galaxy Buds + стал еще производительнее

2020-02-13, Автор - Ramil; Продукт - Galaxy Buds +; [57]
Вместе с выпуском смартфонов серии Galaxy, Samsung представила новые беспроводные наушники Galaxy Buds +.

Samsung Galaxy Buds + поставляется в трех цветовых вариантах - черный, белый и синий. Дизайн не претерпел больших изменений, очень похож на оригинальную версию. Наушники представлены с улучшенным сроком службы батареи, но не использует активное шумоподавление.

Galaxy Buds + используют двойные динамические драйверы, которые по звучанию лучше предыдущей версии. Имеется три микрофона (Два на внешней стороне наушников). Присутствует клавиша для запуска Spotify на телефоне. Samsung Galaxy Buds + стоит 149 долларов.

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