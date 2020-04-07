Galaxy Fold 2 будет доступен по более низкой цене

Компания Samsung может выпустить следующее поколение Galaxy Fold в двух вариантах хранения - 256 ГБ и 512 ГБ. Это сделано для того, чтобы снизить конечную стоимость Galaxy Fold 2.

Ожидается, что Galaxy Fold 2 получит больший дисплей на внешней панели, а в раскрытом состоянии может быть увеличен до 7,7 дюймов. Также смартфон должен получить такую же камеру как и у Galaxy S20 +. Существует также вероятность того, что Samsung предложит вариант 4G наряду с моделью 5G. Samsung Galaxy Fold 2 должны представить в третьем квартале этого года.