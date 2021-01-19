Galaxy M31 - первое бюджетное устройство получившее обновление One UI 3.0 на OC Android 11

Ранее компания Samsung выпустила обновление One UI 3.0 на базе операционной системе Android 11 для устройств премиум-класса. Эти устройства получили обновление по всему миру с декабря месяца 2020 года. Теперь компания представила обновление One UI 3.0 для бюджетного смартфона Galaxy M31.

Обновление One UI 3.0 для Galaxy M31 в настоящее время доступно только в Индии с версией прошивки M315FXXU2BUAC и весит обновление 1.8 Гб. Помимо добавления новых функций, сборка также увеличивает уровень исправления безопасности до января 2021 года.