Galaxy M31 - первое бюджетное устройство получившее обновление One UI 3.0 на OC Android 11

Обновление One UI 3.0 для Galaxy M31 в настоящее время доступно только в Индии с версией прошивки M315FXXU2BUAC и весит обновление 1.8 Гб. Помимо добавления новых функций, сборка также увеличивает уровень исправления безопасности до января 2021 года.
Ранее компания Samsung выпустила обновление One UI 3.0 на базе операционной системе Android 11 для устройств премиум-класса. Эти устройства получили обновление по всему миру с декабря месяца 2020 года. Теперь компания представила обновление One UI 3.0 для бюджетного смартфона Galaxy M31.