Galaxy Note 10 Unpacked покажут в прямом эфире

Прошло несколько очень насыщенных месяцев, предшествовавших выпуску Samsung Galaxy Note 10. Событие Galaxy Note 10 «Unpacked» начнется 7 августа, и даст нам наш первый настоящий проблеск на следующем флагмане Samsung. На этот раз он будет доступен в двух или, возможно, даже в трех версиях - базовая модель, модель плюс и модель с поддержкой 5G - которая является первой для серии Galaxy Note. Основное отличие, помимо того, что Note 10+ будет больше и как ожидается, базовая модель Galaxy Note 10 будет включать три основные камеры, а Note 10+, скорее всего, будет иметь четыре камеры.

Как обычно, Samsung будет транслировать презентацию нового телефона Note на официальном сайте, канале SamsungMobile на YouTube и, возможно, Twitter.