Galaxy Note 10 становится быстрее и эффективнее

Компания Samsung начала массовое производство чипов для мобильных DRAM 12 ГБ LPDDR5. Samsung говорит, что эти модули на 12 ГБ предназначены для использования в телефонах высокого класса. Вполне вероятно, что один из таких пакетов DRAM сможет обеспечить питание для Galaxy Note 10. 12 ГБ ОЗУ были на телефонах Android, таких как OnePlus 7 Pro, Samsung Galaxy S10 Plus и Xiaomi Black Shark 2, но обычно это была предыдущая разновидность LPDDR4X. В новых версиях DRAM будет улучшение передачи данных и питания. 12 ГБ LPDDR5 примерно в 1,3 раза быстрее, чем 12 ГБ LPDDR4X, и потребляет на 30% меньше энергии благодаря новой конструкции схемы.

Кроме того, LPDDR5 DRAM, готов к использованию 5G и AI, таких как запись видео UHD и машинное обучение. DRAM, безусловно, даст Galaxy Note 10 преимущество перед конкурирующими телефонами с 12 ГБ оперативной памяти, но пока точно не известно, является ли это планом Samsung.