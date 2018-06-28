Galaxy Note 9 выйдет в августе

Компания Samsung назвала дату анонса Galaxy Note 9 — это 9 августа 2018 года. Лишь немного не хватило для полного символизма. Смартфон под номером 9 выходит девятого числа восьмого месяца в году. Нужно было им немного подождать и было бы комбо настоящее. Устройство пока что никто не слил в сеть, так что мы можем лишь догадываться о том, что продукт из себя представляет и как он будет выглядеть. На скриншоте, который сама компания анонсировала, имеется лишь боковая клавиша блокировки. Аналитики считают, что это какой-то ключевой элемент смартфона, но с уверенностью об этом говорить пока что нельзя. Да и до анонса осталось совсем не так много времени, можно спокойно подождать и узнать все детали уже из официальной презентации компании. Пока что можно лишь ждать.