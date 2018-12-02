Galaxy S10 5G и его функции

Компания Samsung выпустит смартфон бюджетного варианта. Юбилейный аппарат Samsung может получить еще и 6 камер (двойную селфи и квадро основную). Кроме того, сообщается о 6,7-дюймовом экране и предполагается о самой высокой стоимости модели среди представителей линейки Galaxy S10. В 2019-ом году линейке Samsung Galaxy S исполняется 10 лет. Возможно, решение установить 12 Гб в флагман Galaxy S10 связано именно с этим событием. Правда, пока это планируется лишь в отношении специальной версии (Galaxy S10 5G), в которой будет реализована поддержка 5G-сетей. Известно также, что упомянутый флагман получит встроенную память в объеме 1 Тб. Не исключается сочетание встроенного флэш-накопителя на 512 Гб и microSD-карты на 512 Гб.О стоимости смартфона пока неизвестно.