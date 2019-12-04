Galaxy S11 получит новый сканер

До релиза Galaxy S11 осталось еще достаточно много времени, а крупные инсайдеры продолжают радовать нас интересными данными о продукте. К примеру, недавно в сети появилась информация о том, что смартфон нового поколения получит сканер отпечатков пальцев в дисплее, который сможет различать и считывать сразу несколько пальцев. То есть, к примеру, вы нажимаете на дисплей пальцем и ваш друг тоже это делает. Смартфон благодаря новому датчику считывает данную информацию и получается довольно круто, но на деле практичности в этом нет никакой. Никто не будет прикладывать к дисплею сразу несколько пальцев своей руки, в этом нет никакого смысла, а записывать отпечатки пальцев других пользователей вообще глупая затея. Вот такие инновации.