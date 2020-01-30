Galaxy S20 будет снимать в 8К

Какое-то время назад, буквально два или три года, пользователи рьяно противились 4К. Тогда было модно говорить, что на рынке просто нет контента под это разрешение и что пользователям оно не нужно даже приблизительно. Однако сейчас 4К-разрешение кажется обыденностью и стандартом. Более того, на рынок уже выходит 8К-разрешение, которое позволяет получить еще более четкую картинку. Это идеально для больших и очень больших телевизоров, а в Galaxy S20, видимо, будет возможность записывать видео для этого формата. То есть, вы просто достаете смартфон из кармана и пишете видео в самом высоком на текущий момент разрешении. Очень крутая функция на самом деле, но нам немного страшно представить, сколько же памяти должно быть на смартфоне.