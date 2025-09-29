Galaxy S26 Ultra выйдет на фирменном чипе Samsung

Exynos 2600 станет первым 2-нм процессором Samsung с транзисторами GAA, и по планам компании он будет использоваться в Galaxy S26 Pro и Galaxy S26 Edge. До этого предполагалось, что версия Ultra традиционно получит Snapdragon 8 Elite Gen 5, но аналитики считают, что в 2026 году именно Exynos станет основой для Galaxy S26 Ultra. Если это подтвердится, впервые за три года топовый смартфон линейки Ultra выйдет с фирменным чипом от Samsung. С 2023 года модели Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Ultra и Galaxy S25 Ultra поставлялись исключительно с процессорами Qualcomm, независимо от региона. Однако, как пишет The Korea Herald со ссылкой на аналитика Park Kang-ho из Daishin Securities, использование Exynos 2600 в Galaxy S26 Ultra должно позитивно повлиять на доходность Samsung.

В тестах новый чип уже демонстрировал сравнимые результаты с урезанной версией Snapdragon 8 Elite Gen 5, а значит, он готов конкурировать на уровне с лидерами индустрии. Geekbench 6 показал ещё более интересную картину — в многопоточном режиме Exynos 2600 сумел обойти Apple A19 Pro, хотя в однопоточном тесте чип Apple оказался быстрее на 15 процентов. Это первый случай, когда Exynos смог опередить процессор Apple хотя бы в одном из сценариев. По сравнению с Exynos 2500 прогресс впечатляет — улучшена общая производительность и решена одна из самых острых проблем — перегрев. Для этого Samsung применяет технологию Heat Pass Block, которая позволяет лучше контролировать температуру и сохранять стабильную производительность.
