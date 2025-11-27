Смартфон OnePlus Ace 6T показали на фото

Профильное издание ITHome опубликовало качественные фотографии смартфона OnePlus Ace 6T, который уже можно предзаказать в Китае. Официальный релиз новинки ожидается со дня на день. По предварительным данным, смартфон оснастят новой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5К и кадровой частотой до 165 Гц, подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки, фронтальной камерой на 32 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), продвинутой системой охлаждения с испарительной камерой, корпусом с металлической рамкой и защитой пыли и воды в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K.