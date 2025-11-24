HONOR 500 оценили в 380 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью HONOR 500, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,2 ГГц. Новинка также оснащается 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, рамками толщиной 1,05 мм, пиковой яркостью 6000 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация уровня CPIA 4.5) и 12 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, модулем NFC, двумя динамиками, двухчастотным GPS и четырёхчастотной навигацией BeiDou, корпусом толщиной 7,75 мм, защитой от воды и пыли и в соответствии со стандартами IP68, IP69 и IP69K, а также предустановленной прошивкой MagicOS 10.0 на основе ОС Android 16. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 380 долларов за базовую конфигурацию с 12 оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.