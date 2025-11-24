HONOR 500 оценили в 380 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью HONOR 500, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,2 ГГц. Новинка также оснащается 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, рамками толщиной 1,05 мм, пиковой яркостью 6000 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация уровня CPIA 4.5) и 12 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, модулем NFC, двумя динамиками, двухчастотным GPS и четырёхчастотной навигацией BeiDou, корпусом толщиной 7,75 мм, защитой от воды и пыли и в соответствии со стандартами IP68, IP69 и IP69K, а также предустановленной прошивкой MagicOS 10.0 на основе ОС Android 16. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 380 долларов за базовую конфигурацию с 12 оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

Nothing Phone 3A получил Android 16…
Обновление Nothing OS 4.0 на базе Android 16 приносит на смартфоны компании сразу несколько новых функций…
Флагман OPPO Find X9 Pro появился в продаже …
Компания OPPO выпустила в китайскую продажу флагманский смартфон Find X9 Pro, который стоит 745 долларов …
Honor Magic8 Pro протестировали в Geekbench 6…
Серия смартфонов Honor Magic8 должна дебютировать в период с октября по декабрь, и если верить слухам, пр…
Смартфон Vivo X200T засветился в сети …
В базе данных IMEI обнаружилось упоминание смартфона Vivo X200T, который еще не был представлен официальн…
Honor 500 Pro будет поддерживать беспроводную зарядку …
Известный инсайдер Panda is bald поделился подробностями о смартфонах Honor 500 и Honor 500 Pro, которые …
Apple требует от партнёров заменить людей на роботов…
Идея внедрения автоматизации в цепочку поставок не только ускоряет ежедневные операции, но и сокращает ко…
Подтвержден прямоугольный дизайн Nubia Z80 Ultra…
Компания ZTE опубликовала тизер флагманского смартфона Nubia Z80 Ultra, который еще не был представлен оф…
Nubia Z80 Ultra показали во всех расцветках …
Компания ZTE объявила, что официальная презентация флагманского камерофона Nubia Z80 Ultra состоится 22 о…
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor