Galaxy S26 получит чип с умной спутниковой связью

2-нанометровый техпроцесс с архитектурой GAA — не единственное технологическое новшество, которое Samsung собирается внедрить в будущие процессоры Exynos. Согласно новому отчёту, компания планирует интегрировать нейронный модуль прямо в модем 5G. Это позволит базовому чипу получить функции искусственного интеллекта, необходимые для более точной и быстрой спутниковой связи в режиме реального времени. Apple первой представила подобную функцию в iPhone 14, назвав её «Emergency SOS через спутник». Теперь же Samsung намерена развить эту идею, хотя пока ничего подобного в линейке Galaxy не появлялось. Издание Hankyung сообщило, что один из руководителей полупроводникового подразделения Samsung провёл встречу с представителями компании SpaceX.

Обсуждение касалось разработки нового процессора Exynos, способного взаимодействовать с низкоорбитальными спутниками с минимальной задержкой, что потенциально может изменить всю инфраструктуру спутниковой связи. Некоторые аналитики полагают, что Samsung стремится войти в цепочку поставок SpaceX, используя именно такой процессор. Текущие системы на кристалле не могут напрямую поддерживать связь с сетью из десяти тысяч низкоорбитальных спутников и быстро передавать полученные данные на устройства — в данном случае на смартфоны. Интегрированный NPU позволит модему не только прогнозировать движение спутников и отслеживать состояние лучей связи в реальном времени, но и повышать мощность сигнала, обеспечивая стабильную связь.
