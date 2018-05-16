Galaxy S9 и Galaxy S9+ в новых цветах

Появилась информация о том, что флагманские смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+ получат два новых цвета — Sunrise Gold и Burgundy Red. Собственно, первый это золотистый цвет, который выглядит приятно, а не так, как на некоторых китайских смартфонах, а красный напоминает винный оттенок. Смартфоны в новых цветах корпуса выглядят очень привлекательно и есть ощущение, что это даже более интересные цвета, чем те, что производитель представил изначально. Осталось только дождаться официального старта продаж, а потом можно будет говорить о преимуществах и недостатках того, что Samsung сначала выпускает флагман, а только потом добавляет такие вот красивые варианты. Думаю, владельцы нынешних гаджетов не отказались бы от золота, но не покупать же новый смартфон ради цвета, правда? Или это хитрый маркетинг такой.