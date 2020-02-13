Galaxy Unpacked 2020 транслировал смартфон Galaxy S20 Ultra

Онлайн трансляцию презентации смартфонов Galaxy S20 транслировал смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra, об этом рассказал сам корейский производитель.

Вся съёмочная команда получила по несколько экземпляров устройств, которые установили в специальные штативы для стабилизации и более удобного управления.

Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra имеет четыре модуля камеры. Основной сенсор 108 Мп, который дополняет 48-мегапиксельный телеобъектив с оптической стабилизацией, 4-кратным оптическим зумом и 12 Мп широкоугольная камера с углом обзора 120 градусов с датчиком ToF. Новинка поддерживает 100-кратный гибридный зум и запись видео до 8К.