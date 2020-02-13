Galaxy Unpacked 2020 транслировал смартфон Galaxy S20 Ultra

2020-02-13, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Samsung Galaxy S20 Ultra; [72]
Онлайн трансляцию презентации смартфонов Galaxy S20 транслировал смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra, об этом рассказал сам корейский производитель.

Вся съёмочная команда получила по несколько экземпляров устройств, которые установили в специальные штативы для стабилизации и более удобного управления.

Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra имеет четыре модуля камеры. Основной сенсор 108 Мп, который дополняет 48-мегапиксельный телеобъектив с оптической стабилизацией, 4-кратным оптическим зумом и 12 Мп широкоугольная камера с углом обзора 120 градусов с датчиком ToF. Новинка поддерживает 100-кратный гибридный зум и запись видео до 8К.

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