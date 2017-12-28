Galaxy Z уже на подходе

Появилась достаточно интересная информация - многие пользователи в сети говорят о том, что новым флагманом компании Samsung станет Galaxy Z. То есть, компания откажется от буквы S в названии флагмана и покажет какую-то совершенно новую ветку мобильных телефонов, которые будут нацелены на удивление покупателей. Пока что это достаточно странная новость, учитывая, что ранее компания не отходила от своих традиций и линеек, но, с другой, вот линейка J оказалась весьма востребованной и пользователи постоянно интересуются новинками именно этой линейки, так что может и на уровне флагманов произойдут какие-то изменения. Ждем релиза и посмотрим тогда что же именно покажет компания. Может Galaxy Z реально нас удивит, а может этот смартфон просто выдумка и на самом деле его даже в проекте нет. Узнаем совсем скоро.