Garmin представила новые умные часы Venu 4

Компания Garmin сегодня представила свои новые умные часы Venu 4, которые развивают идеи доступности и расширенного контроля сна, впервые появившиеся в модели Venu 3 два года назад. Новинка выпускается в версиях с корпусом 41 и 45 миллиметров и стартует по цене от 549 долларов, что на 100 долларов дороже предшественника. Если Venu 3 впервые научились отслеживать короткие дневные сны, то Venu 4 делает упор на регулярность ночного отдыха. Часы фиксируют, насколько стабильно пользователь ложится спать в течение недели, а также анализируют показатели организма во сне — сердечный ритм, температуру кожи и дыхание. Если значения выходят за привычные рамки, это может говорить о повышенном стрессе или начинающемся заболевании.

Кроме того, устройство учитывает такие привычки, как употребление кофеина или алкоголя, и показывает, как они отражаются на сне и сердечном ритме. В часах появился новый персональный помощник Garmin Fitness Coach, который формирует индивидуальные тренировки для двадцати пяти видов активности, включая езду на велосипеде, ходьбу, греблю или комбинированные занятия. При этом он ориентируется на уровень активности за предыдущие дни, степень восстановления организма и качество сна. Также Venu 4 умеют вслух озвучивать время и данные о состоянии здоровья, отображаемые на экране. Для людей с дальтонизмом добавлены цветовые фильтры — градации серого, красный/зелёный, зелёный/красный и синий/жёлтый, что заметно улучшает читаемость дисплея.