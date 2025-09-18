Garmin представила новые умные часы Venu 4

Кроме того, устройство учитывает такие привычки, как употребление кофеина или алкоголя, и показывает, как они отражаются на сне и сердечном ритме. В часах появился новый персональный помощник Garmin Fitness Coach, который формирует индивидуальные тренировки для двадцати пяти видов активности, включая езду на велосипеде, ходьбу, греблю или комбинированные занятия. При этом он ориентируется на уровень активности за предыдущие дни, степень восстановления организма и качество сна. Также Venu 4 умеют вслух озвучивать время и данные о состоянии здоровья, отображаемые на экране. Для людей с дальтонизмом добавлены цветовые фильтры — градации серого, красный/зелёный, зелёный/красный и синий/жёлтый, что заметно улучшает читаемость дисплея.