Garmin представила умные часы Fenix 8 Pro со спутниковой связью

Сегодня компания Garmin вошла в историю, представив серию Fenix 8 Pro — это первые умные часы с фирменной спутниковой технологией inReach и поддержкой сотовой LTE-сети. Теперь пользователи могут не только отправлять и получать текстовые сообщения через спутник, но и делиться геопозицией или подавать SOS-сигналы в отдалённых районах, где обычно нет связи. В зонах с доступной LTE-сетью часы открывают дополнительные возможности — прогноз погоды, короткие голосовые сообщения и даже отслеживание местоположения в реальном времени прямо с запястья. Хотя серьёзных аппаратных прорывов в устройстве нет, появление столь значимой функции раньше, чем у Apple, укрепляет позиции Garmin в сегменте смарт-часов. Модель оснащена дисплеем AMOLED/MicroLED с пиковой яркостью до 4500 нит — это рекордный показатель для носимых устройств.

Корпус получил защиту для погружений и металлические кнопки с влагозащитой, благодаря чему часы готовы к самым суровым условиям. Автономность впечатляет — до 27 дней у версии с AMOLED и до 10 дней у MicroLED. Однако и цена соответствует премиальному уровню — 1199 долларов за модель с AMOLED и 1999 долларов за MicroLED. Для доступа к спутниковым и LTE-функциям потребуется подписка стоимостью 7 долларов в месяц, при этом компания предлагает бесплатный пробный период на 30 дней. Официальный старт продаж Fenix 8 Pro намечен на 8 сентября 2025 года. Интересно, как на эту новость отреагируют конкуренты из сегмента умных часов.
