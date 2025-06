Garmin представила умные часы Venu X1

Сегодня компания Garmin представила новые умные часы Venu X1 стоимостью 799 долларов. Новинка получила квадратный 2-дюймовый AMOLED-дисплей и выглядит как альтернатива Apple Watch Ultra 2 — особенно с учётом схожего дизайна и титанового корпуса. Хотя многие модели Garmin уже предлагают функции, сравнимые с умными часами Apple, Venu X1 делает на это особый акцент за счёт формы и материалов. По сути, это квадратная версия Fenix 8 или Forerunner 970, но с чуть более скромным временем автономной работы и рядом компромиссов. Например, при постоянно включённом экране Venu X1 работает около двух суток, а при отключении функции Always On Display — до восьми. Для сравнения, Fenix 8 с AMOLED-дисплеем на 47 мм обеспечивает до семи дней работы в режиме Always On Display.

Как и у других продвинутых моделей Garmin, здесь есть встроенный фонарик, но нет поддержки ЭКГ и многодиапазонного GPS. Зато часы получили полноценные цветные карты — редкость для линейки Venu. Корпус часов выполнен из титана, а экран защищён сапфировым стеклом. Также в Venu X1 встроены микрофон и динамик, позволяющие принимать звонки и использовать голосовые команды. Некоторые функции, такие как запуск тренировки или установка таймера, работают даже без подключения к смартфону. При этом Venu X1 оснащены полным набором функций для отслеживания здоровья и активности, включая более 100 профилей тренировок и датчик уровня кислорода в крови (SpO2). Крайне интересная новинка на самом деле.