Компания Garmin выпустила смарт-часы Fenix 5 Plus, Fenix 5S Plus и Fenix 5X Plus для любителей горных походов. Новинки наделены пульсоксиметром, а также сенсором, который измеряет частоту сердечного ритма. Сообщается также, что аппараты можно использовать как переносные mp3-плееры, поскольку они позволяют хранить до 500 музыкальных треков. Стоимость устройств составит от 700 долларов.