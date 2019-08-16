Гарнитура Turtle Beach Elite Atlas Aero относится к накладному типу

Компания Turtle Beach представила беспроводную гарнитуру Elite Atlas Aero для игр, которая относится к накладному типу. Диапазон воспроизводимых частот простирается от 12 Гц до 20 кГц. Применены качественные 50-миллиметровые излучатели Nanoclear с неодимовыми магнитами. Имеется микрофон на выносной штанге. Сообщается о совместимости с компьютерами под управлением операционных систем Microsoft Windows и Apple macOS. Предусмотрен интерфейсом USB и кабель со стандартным 3,5-миллиметровым коннектором. Стоимость устройства составляет 150 долларов.