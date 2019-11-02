Игровая гарнитура Venom Sabre Stereo

2019-11-02, Автор - Ramil; Продукт - Sabre Stereo; [79]

Новая гарнитура Sabre Stereo от Venom относится к игровым наушникам, она совместима с PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Lite и ПК. Гарнитура Venom Sabre доступна для заказа на Amazon UK по цене всего £ 24,99.

Sabre Stereo имеет качественное металлическое саморегулирующееся оголовье, которое адаптируется к размеру головы пользователя. Гарнитура имеет плотные поролоновые амбушюры, которые обеспечивают комфорт во время длительных игровых сессий.

Высокое качество звука обеспечивает 50-ти мм неодимовые динамики. Полностью регулируемый и гибкий микрофон, который можно скрыть, когда он не используется. Регуляторы громкости встроены в 1,5-метровом оплеточном кабеле, который оснащен 3,5-мм аудиоразъемом.

Комментарии и отзывы Sabre Stereo
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