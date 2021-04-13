Geekbench появился смартфон OPPO PEXM00

Загадочный смартфон компании OPPO с номером модели OPPO PEXM00 посетил платформу тестирования Geekbench.

В списке Geekbench можно увидеть смартфон OPPO PEXM00 с процессором Qualcomm, имеющим кодовое имя "lito". Базовая частота чипсета составляет 1,80 ГГц, а графический процессор Adreno 620.

Ещё смартфон OPPO PEXM00 имеет 8 ГБ оперативной памяти и работает на базе операционной системы OC Android 11. В одноядерных и многоядерных тестах Geekbench телефон набрал 2681 и 7542 балла. Также по слухам, OPPO PEXM00 - это телефон 5G с экраном AMOLED с диагональю 6,43 дюйма и 32-мегаписельной селфи-камерой. Основная камера смартфона будет с тремя модулями во главе с 64-мегапиксельной камерой.