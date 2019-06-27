Геймерский монитор Acer Nitro EI1

Игровой монитор Nitro El491CRP с разрешением 3840x1080 пикселей и технологией квантовых точек благодаря изгибу с радиусом 1800R выводит всё изображение на одинаковом расстоянии от глаз пользователя. Высокая частота обновления 144 Гц обеспечивает плавный вывод изображения. Устройство поставляется с пультом дистанционного управления, с помощью которого можно менять режимы отображения, включать или отключать HDR и активировать фоновую подсветку.Технология синхронизации AMD Radeon FreeSync 2 обеспечивает плавное изображение в играх и обеспечивает вдвое улучшенное покрытие цветового пространства sRGB (90% DCI-P3). Монитор также подходит для просмотра контента с поддержкой HDR. Nitro EI491CRP сертифицирован VESA DisplayHDR 400 и имеет расширенный динамический диапазон, что позволяет адаптироваться к резким изменениям яркости и сохранять детализацию при переходе от ярких сцен к тёмным.Технология предотвращения мерцания экрана и режим BlueLight Shield помогают снизить нагрузку на глаза во время длительных игровых сессий, а режим Picture-by-Picture делит экран пополам, позволяя одновременно выводить изображение от двух независимых источников на правую и левую половины монитора. Помимо этого, с помощью утилиты Acer Display Widget пользователи могут разделить экран на несколько областей или окон с помощью горячих клавиш для параллельной работы в нескольких приложениях.Стоимость новинки составит 64900 рублей.