Геймерский монитор Acer Nitro XV272X вышел в России

Компания Acer выпустила в России игровой монитор Nitro XV272X, который оценен в 36 290 рублей. Новинка оснащается 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920:1080 пикселей, сертификацией VESA DisplayHDR 400, временем отклика 1 мс (до 0,1 мс в разгоне), кадровой частотой 240 Гц, 99% охватом цветовой палитры sRGB, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея и Black Boost для лучшего отображения темных участков изображения, стереофоническими динамиками по 2 Вт каждый, регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретную ориентацию, двумя разъемами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.2, 3,5-мм аудиогнездом, а также системами Acer Flicker-Less и Acer BlueLightShield для заботы о глазах пользователя.

Комментарии и отзывы Acer Nitro XV272X
Представлен игровой монитор AOC AG274QXM с технологией Mini-...
Представлен игровой монитор AOC AG274QXM с технологией Mini-Компания AOC представила монитор AG274QXM с Mini-LED подсветкой. AOC AG274QXM - 27-дюймовая модель с разр...
Cable Matters представила USB-видеоадаптер с поддержкой дисп...
Cable Matters представила USB-видеоадаптер с поддержкой диспCable Matters выпустила два новейших видеоадаптера USB-C с поддержкой разрешения 8K через HDMI или Displa...
Игровой монитор Acer Nitro XV272S с частотой 165 Гц уже в Ро...
Игровой монитор Acer Nitro XV272S с частотой 165 Гц уже в РоКомпания Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XV272S. ...
Еще больше функциональности в новом мониторе Philips 498P9Z...
Еще больше функциональности в новом мониторе Philips 498P9ZПредставлена новый многофункциональный монитор - Philips 498P9Z. Новинка предлагает 49-дюймовую VA-панель...
Игровой изогнутый монитор Predator X34S выходит на российски...
Игровой изогнутый монитор Predator X34S выходит на российскиКомпания объявила о выпуске на российский рынок нового изогнутого монитора Predator X34S. ...
Представлен игровой монитор AOC AGON PRO AG254FG с частотой ...
Представлен игровой монитор AOC AGON PRO AG254FG с частотой AOC представила свой самый быстрый игровой монитор. AGON PRO AG254FG оснащен 24-дюймовой IPS-панелью с ра...
Представлен 31,5-дюймовый монитор Acer XV322QUP...
Представлен 31,5-дюймовый монитор Acer XV322QUPКомпания Acer представила в России новый игровой монитор ACER XV322QUP, который принадлежит серии Nitro X...
BenQ представила монитор серии Mobiuz EX2510S и EX2710S...
BenQ представила монитор серии Mobiuz EX2510S и EX2710SКомпания BenQ расширяет линейку мониторов серии Mobiuz представив две модели EX2510S и EX2710S. ...
Обзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинкиОбзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинки
Обзор Viewsonic VG1655. Портативный монитор для смартфона, планшета или ноутбукаОбзор Viewsonic VG1655. Портативный монитор для смартфона, планшета или ноутбука
Обзор Philips 498P9. Один монитор вместо трех для таблиц, работы и монтажа видеоОбзор Philips 498P9. Один монитор вместо трех для таблиц, работы и монтажа видео
Обзор Philips 275B1. 27-дюймовый QHD-монитор с точной цветопередачей Обзор Philips 275B1. 27-дюймовый QHD-монитор с точной цветопередачей
Обзор AOC 27B2H. Недорогой безрамочный 27-дюймовый IPS-мониторОбзор AOC 27B2H. Недорогой безрамочный 27-дюймовый IPS-монитор
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor