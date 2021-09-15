Геймерский монитор Acer Nitro XV272X вышел в России

Компания Acer выпустила в России игровой монитор Nitro XV272X, который оценен в 36 290 рублей. Новинка оснащается 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920:1080 пикселей, сертификацией VESA DisplayHDR 400, временем отклика 1 мс (до 0,1 мс в разгоне), кадровой частотой 240 Гц, 99% охватом цветовой палитры sRGB, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея и Black Boost для лучшего отображения темных участков изображения, стереофоническими динамиками по 2 Вт каждый, регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретную ориентацию, двумя разъемами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.2, 3,5-мм аудиогнездом, а также системами Acer Flicker-Less и Acer BlueLightShield для заботы о глазах пользователя.