Геймерский смартфон под названием ROG Phone

2018-08-30, Автор - Мария Шмелева; Продукт - ROG Phone; [95]
Компания ASUS выпустила в этом году смартфон среднего класса. На презентации производитель говорил только о 8 ГБ ОЗУ. Центр TENAA сообщил о конфигурации устройства с 4, 6 и 8 ГБ «оперативки». 4 ГБ ОЗУ – объем довольно странный для мощного игрового аппарата.Отдельные детали подверглись пересмотру. Так, во время анонса была заявлена емкость аккумулятора 4000 мАч. По уточненным данным TENAA, ее величина равна 3850 мАч. Второй момент касается объема оперативной памяти. О стоимости смартфона пока неизвестно.


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