Геймеру отказали в ремонте RTX 5090 из-за микротрещины

Ситуации вокруг гарантийного ремонта видеокарт иногда превращаются в настоящий хаос, и случай пользователя является тому наглядным примером — переписка между владельцем весьма дорогой карты и представителями ASUS затянулась на несколько месяцев, но в итоге ответ владельца карты не удовлетворил. На сабреддите ASUS пользователь под ником kromz рассказал, что получил отказ в гарантии после того, как специалисты компании якобы обнаружили «трещину» на печатной плате рядом с разъёмом PCIe. По словам владельца, его ROG RTX 5090 Astral начала выдавать чёрные экраны и приводила к перезагрузкам системы.

Он отправил видеокарту в сервисный центр, но ASUS нашла «поверхностную неровность» рядом с интерфейсом PCIe — дефект, который невозможно заметить невооружённым глазом, но он проявляется под микроскопом. Сам пользователь говорит, что не знает, была ли эта неровность изначально, ведь визуально её не видно. ASUS отказала в ремонте, сославшись на «повреждение по вине потребителя», а саму карту признала неремонтопригодной. В итоге пользователю предложили заплатить 3340 долларов за замену, после чего предложили скидку в 50%, то есть заплатить придётся 1700 долларов. И, что довольно грустно, в комментариях пользователи пишут, что сталкивались с подобными проблемами — и не только с картами от ASUS, но и от других крупных производителей. Видимо, на данный момент видеокарту лучше лишний раз не беспокоить в корпусе — ремонтировать её будет довольно дорого.