Геймпад Backbone One выполнен в стиле PS5

Ни для кого не секрет, что Backbone One — один из лучших игровых контроллеров для мобильных устройств, которые вы можете купить. Поэтому неудивительно, что компания сотрудничает с Sony, чтобы выпустить версию своего аксессуара PlayStation для iPhone. Новый Backbone One — PlayStation Edition выполнен в том же двухцветном бело-черном дизайне, что и стандартный контроллер DualSense. Внешний вид контроллера не изменился. Как и прежде, есть специальные кнопки для запуска приложения Backbone и записи игрового процесса. Он также сохраняет асимметричное расположение стиков стандартной модели. В нижней части устройства вы найдете сквозной порт Lightning и разъем для наушников для подключения пары проводных наушников к вашему iPhone. Большинство наиболее заметных изменений, внесенных Backbone для поклонников PlayStation, стали возможными благодаря настройкам сопутствующего приложения Backbone, которое будет доступно всем владельцам Backbone One.

Новый автономный режим позволяет вам использовать программное обеспечение без предварительного подключения контроллера к вашему iPhone. По сути, это упрощает поиск новых игр, чтобы попробовать и пообщаться с друзьями между игровыми сессиями. Backbone также добавляет новые интеграции для PlayStation, в том числе специальную строку, посвященную новым выпускам и обновлениям от Sony. Версия Backbone One PlayStation Edition доступна сегодня на веб-сайте Backbone по цене 99 долларов. Как и стандартная модель, он поставляется с годовой бесплатной пробной версией Backbone+, которая, в свою очередь, включает бесплатные пробные версии Discord Nitro, Stadia Pro и, в первую очередь, Xbox Game Pass Ultimate.