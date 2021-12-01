Genesis представляет белую гарнитуру Neon 750 RGB

Genesis выпустила гарнитуру Neon 750 RGB в белом цвете. Модель 750 RGB White очарует игроков высочайшим качеством, как в производственном исполнении, так и в звуковом исполнении. В комплект также входит RGB-подсветка, которая сочетает белый цвет и дает больше возможностей для настройки.

Гарнитура Neon 750 RGB White - флагманская модель наушников Genesis. Белый корпус изготовлен из материалов премиум-класса. Производитель заявляет, что оголовье и амбушюры, регулируемые по горизонтальной оси, обтянуты высококачественной кожей. Кабель закреплен тонкой оплеткой, которая защищает его от повреждений и в то же время обеспечивает гибкость.

В Genesis Neon 750 RGB White используются 50-миллиметровые преобразователи. Как и в случае с используемыми материалами, они поразят пользователей качеством звука и его деталями, расположением и диапазоном воссозданных сцен. Пользователи могут использовать всенаправленный микрофон для общения с другими игроками. Он расположен на эластичном кронштейне, который при необходимости можно отсоединить.

Пульт дистанционного управления, расположенный на кабеле, позволяет отключать микрофон и изменять настройки подсветки. Производитель использовал фирменную систему RGB Prismo, которая подсвечивает обе амбушюры и придает набору индивидуальный характер. Комплект подключается к ПК через мини-джек 3,5 мм. По умолчанию он включает в себя 4-контактный штекер, который можно разделить на два 3-контактных с помощью адаптера. Гарнитура питается от интерфейса USB.