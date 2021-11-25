Genesis представляет белую игровую гарнитуру Neon 600 RGB

Genesis Neon 600 RGB White в белом цвете - это стильная гарнитура для геймеров. В нем установлен механизм, автоматически подогнанный под голову пользователя. Производитель также включил RGB-подсветку, которая подсвечивает чашечки. Система освещения не требует от пользователя установки какого-либо дополнительного программного обеспечения.

Пользователям доступен специальный механизм, который плавно и автоматически подстраивается под голову человека, а также поролоновые амбушюры, покрытые экокожей. Подсветка RGB освещает дизайн и позволяет пользователям адаптировать внешний вид набора к остальному оборудованию, а также к внутреннему убранству. Вы можете выбрать один из девяти доступных цветов с помощью кнопки, расположенной на чашечке.

Пользователи также могут регулировать громкость с помощью датчика, размещенного на одном из динамиков. Что касается звука Genesis Neon 600 RGB White, то он создается с помощью 50-миллиметровых динамиков. Производитель обещает высокое качество, внимание к деталям, а также точное позиционирование, что очень важно во многих играх. Плавная связь обеспечивается встроенным всенаправленным микрофоном, расположенным на эластичной руке.

В Genesis Neon 600 RGB White используются традиционные штекеры mini-jack 3,5 мм. Гарнитура питается от интерфейса USB. Шнур длиной 2,3 м закреплен тесьмой. Рекомендуемая цена установлена ​​на уровне 44,90 долларов.