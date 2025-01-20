Genshin Impact проиграла суд и заплатит 20 миллионов долларов

Федеральная торговая комиссия США в пятницу сообщила, что разработчик Genshin Impact, компания Cognosphere, согласилась на выплату 20 миллионов долларов в рамках досудебного урегулирования. Кроме того, компания согласилась на выполнение ряда ограничений в отношении продажи лутбоксов и обработки персональных данных детей. Согласно данным специалистов, компания ранее активно рекламировала свои лутбоксы детям и вводила игроков в заблуждение относительно шансов на получение призов из них. Кроме того, Cognosphere якобы обманывала детей и других пользователей относительно реальной стоимости внутриигровых покупок, требуя приобретения виртуальной валюты с использованием сложных систем обмена. По словам директора Бюро защиты прав потребителей, игроки часто тратили сотни долларов на призы, вероятность выигрыша которых была крайне мала.

В иске, поданной Министерством юстиции США, разработчика Genshin Impact также обвиняют в маркетинге, ориентированном на детей, через социальные сети и внутриигровые баннеры. При этом компания, как утверждается, собирала персональные данные детей, нарушая правила защиты конфиденциальности детей в интернете. После утверждения соглашения компания будет обязана удалить все данные детей младше 13 лет, если родители не дали согласия на их сбор и обработку. Среди других условий урегулирования указано, что Cognosphere должна предоставить возможность приобретать лутбоксы напрямую, а не только через виртуальную валюту.
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