Гибкий смартфон Huawei Mate X2 получит новый механизм

Компания Huawei опубликовала новое изображение, посвященное еще не представленному официально складному смартфону Mate X2. Судя по фото, аппарат получит новый тип механизма с закрывающимся внутрь главным дисплеем. Подобная технология используется в складных смартфонах Samsung. Предыдущие гибкие модели Huawei складывались экраном внутрь. Что до технических характеристик, смартфон получит 6,56-дюймовый внешний дисплей с разрешением 2700:1160 пикселей и 8-дюймовый главный экран с разрешением 2480:2200 пикселей. Что до аппаратной платформы, в устройстве будет использовать фирменный процессор Kirin 9000. Официальный релиз Mate X2 запланирован на 22 февраля.

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