Гибкий смартфон Huawei Mate X2 засветился в сети

Китайские регуляторы сертифицировали складной смартфон Huawei Mate X2, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 66 Вт, топовую платформу Kirin 9000, 8,3-дюймовый дисплей с разрешением 2480:2220 пикселей и частотой обновления 120 Гц, тыльную квадрокамеру с двумя датчиками изображения разрешением 40 Мп. Последнее несколько смущает, ведь у Huawei есть новые более совершенные датчики разрешением 50 Мп. Ранее сообщалось, что Huawei Mate X2 получит складывающуюся вовнутрь конструкцию в духе Galaxy Z Fold.