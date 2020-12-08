Гибкий смартфон Motorola RAZR 5G оценен в 120 тысяч рублей

Компания Motorola начала принимать российские предварительные заказы на гибкий смартфон RAZR 5G, который был представлен в сентябре этого года. Предзаказы будут приниматься до 21 декабря, а затем новинка поступит в розничную продажу. Цена смартфона в расцветке «полированный графит» составляет 119 990 рублей.

Напомним, что аппарат оснащается восьмиядерной платформой Snapdragon 765G с поддержкой мобильных сетей 5G, 6,2-дюймовым внутренним OLED-дисплеем с разрешением 2142:876 пикселей, 2,7-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 800:600 пикселей, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, основной камерой разрешением 48 Мп и оптической стабилизацией изображения, внутренней 20 Мп камерой, аккумулятором на 2800 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, а также портом USB-C 3.1.
Комментарии и отзывы Motorola RAZR 5G
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