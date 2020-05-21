Гибкий смартфон Motorola Razr 2 могут выпустить уже в сентябре

Один из руководителей компании Lenovo, в состав которой входит Motorola, поделился планами относительно второго поколения раскладушки Razr. По его словам, новинка вполне может выйти уже в сентябре этого года. При этом, первое поколение Razr дебютировало в начале этого года. Предполагается, что Razr 2 сохранит дизайн и уникальный форм-фактор, а также получит более продвинутые характеристики.

Напомним, что Motorola Razr оснащается 6,2-дюймовым гибким дисплеем Flex View p-OLED с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2142:876 пикселей, 2,7-дюймовым вспомогательным внешним экраном, подэкранным дактилоскопом, 16 Мп и 5 Мп камерами, аккумулятором на 2510 мАч, восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а также предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie.
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