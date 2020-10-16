Гибридные наушники Motorola Tech3 TriX 3 в 1 запущены за 81 доллар

Motorola Tech3 TriX три в один гибридный наушник только что был запущен в Европе.

Как следует из названия, новые гибридные наушники от Motorola можно использовать тремя разными способами. Это включает в себя полностью проводной режим, беспроводной режим, а также действительно беспроводные наушники, которые могут быть основаны на предпочтениях пользователей.

Tech3 TriX - это, по сути, наушник TWS, который поставляется с насадками, которые могут превратить его в беспроводные наушники с шейным ободом или даже в проводную гарнитуру. Он предлагает до 18 часов автономной работы с зарядным чехлом и даже поддерживает Bluetooth 5.0.

Новые наушники поддерживают Alexa, Google Assistant, Siri и работают вместе с приложением Verve Life. Он также имеет водонепроницаемость IPX5 и оснащен функцией обнаружения уха, чтобы найти потерянный наушник.

Motorola Tech3 TriX в настоящее время доступны для покупки за 81 долларов США.