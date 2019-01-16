Gigabyte Aorus AD27QD — 27-дюймовый высококачественный игровой монитор

2019-01-16, Автор - Anna; Продукт - Gigabyte Aorus AD27QD; [153]
Gigabyte входит в пространство игровых мониторов с Aorus AD27QD, 27-дюймовым дисплеем с множеством изящных функций. Компания называет его «тактическим дисплеем» благодаря таким вещам, как встроенный стабилизатор прицеливания, который помогает вам уменьшить размытость при стрельбе из оружия с высокой отдачей и счетчику частоты кадров.

Aorus AD27QD обладает четким IPS-дисплеем с разрешением 2560x1440 пикселей и частотой обновления 144 Гц, поэтому вы должны наслаждаться лучшей цветопередачей, более широкими углами обзора и плавным игровым процессом. Aorus претендует на 95-процентное покрытие цветового пространства DCI-P3 и поддержку HDR, хотя и на нижнем уровне с сертификацией VESA DisplayHDR 400. Кроме того, несмотря на свою панель IPS, компания утверждает, что время отклика экрана составляет 1 мс.

Новинка оснащена встроенной функцией активного шумоподавления, RGB-освещением, разъемами для наушников и микрофона, а также двумя портами USB 3.1 (Gen 1), которые поддерживают быструю зарядку.

Монитор имеет широкий спектр эргономических настроек, и вы можете поворачивать, наклонять и регулировать высоту подставки. Существуют также специальные функции управления кабелями, в том числе резиновая кабельная стяжка и вырез в нижней части подставки для прокладки кабелей. Aorus AD27QD продается за 599 долларов.

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